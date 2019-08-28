Son Dakika Haberleri: 12 Dev Adam'ın resmi giyim sponsoru belli oldu
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12 Dev Adam'ın resmi giyim sponsoru belli oldu

1 saat önce

Futboldan voleybola, atletizmden ampute takımlara kadar çok sayıda önemli spor sponsorluğuna imza atan Altınyıldız Classics, Basketbol Milli Takımlar resmi giyim sponsoru olarak Türk basketboluna desteğini sürdürecek.

12 Dev Adam'ın resmi giyim sponsoru belli oldu, System.String[]
Futboldan voleybola, atletizmden ampute takımlara kadar çok sayıda önemli spor sponsorluğuna imza atan Altınyıldız Classics, Basketbol Milli Takımlar resmi giyim sponsoru olarak Türk basketboluna desteğini sürdürecek.

Sponsorluk kapsamında sporcuların sezon boyunca ihtiyaçlarına yönelik her parça, Altınyıldız Classics tasarımcıları tarafından özel olarak tasarlandı.

Gerçekleşen fotoğraf ve video çekimlerinde Antrenör Ufuk Sarıca'nın yanı sıra Kerem Tunçeri, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Melih Mahmutoğlu ve Scottie Jordan Wilbekin yer aldı.

Sporcuların özel günlerde kullanmaları için tamamı özel dikim olan smokinler ve Nano kumaş teknolojisi ile öne çıkan Travel takım elbiseler, günlük hayatlarında kullanmaları için de Bomber montlardan Jogger pantolonlara uzanan tasarımlar smart casual kombinler tasarlandı.
Altınyıldız, Ufuk Sarıca, basketbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:04 
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