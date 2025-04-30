A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki maç takvimi belli oldu.
A Grubu'nda mücadele edecek milliler;Portekiz, Sırbistan, Letonya, Estonya ve Çekya ile grup maçlarında karşı karşıya gelecek.
Turnuvada Letonya, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Polonya'da oynanacak grup maçlarının ardından final aşaması Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleşecek.
Grubunda ilk 4 sırada yer alacak takımlar son 16 turuna yükselecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası grup maçlarının programı şu şekilde:
18.00 Letonya-Türkiye
14.45 Türkiye-Çekya
21.15 Türkiye-Portekiz
14.45 Estonya-Türkiye
21.15 Türkiye-Sırbistan
Son Dakika › Basketbol › 12 Dev Adam sahneye çıkıyor! Maç takvimimiz belli oldu - Son Dakika
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