12 Dev Adam, Senegal ve Ürdün ile oynayacak
19 dakika önce
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 12 Ağustos'ta Senegal, 13 Ağustos'ta da Ürdün ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:01 Kaynak: İHA
, FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 12 Ağustos'ta Senegal
, 13 Ağustos'ta da Ürdün
ile karşılaşacak.
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tarihleri arasında organize edilecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklar kapsamında Senegal ve Ürdün ile oynayacak. Milliler, 12 Ağustos Pazartesi günü Senegal ve 13 Ağustos Salı da Ürdün ile Sinan Erdem Spor
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Salonu'nda karşı karşıya gelecek. İki müsabaka da saat 19.00'da başlayacak.
Bu karşılaşmalarının biletleri de taraftarların satışına sunuldu. Bilet fiyatları; saha kenarı 250 TL ve 200 TL, VIP 80 TL, diğer tribünler ise 60 TL, 45 TL, 30 TL ve 20 TL olarak belirlendi. - İSTANBUL
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