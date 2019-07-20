12 Dev Adam, Senegal ve Ürdün ile oynayacak
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 12 Ağustos'ta Senegal, 13 Ağustos'ta da Ürdün ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:10 Kaynak: İHA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 12 Ağustos'ta Senegal, 13 Ağustos'ta da Ürdün ile karşılaşacak. Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklar kapsamında Senegal ve Ürdün ile oynayacak. Milliler, 12 Ağustos Pazartesi günü Senegal ve 13 Ağustos Salı da Ürdün ile Sinan Erdem Spor
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Salonu'nda karşı karşıya gelecek. İki müsabaka da saat 19.00'da başlayacak. Bu karşılaşmalarının biletleri de taraftarların satışına sunuldu. Bilet fiyatları; saha kenarı 250 TL ve 200 TL, VIP 80 TL, diğer tribünler ise 60 TL, 45 TL, 30 TL ve 20 TL olarak belirlendi.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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