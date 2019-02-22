Son Dakika Haberleri: 12 Dev Adam, Slovenya'yı Devirdi

12 Dev Adam, Slovenya'yı Devirdi

12 dakika önce

A Milli Basketbol Erkek Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Slovenya ile karşılaştı.

12 Dev Adam, Slovenya'yı Devirdi, System.String[]
A Milli Basketbol Erkek Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Slovenya ile karşılaştı. Müsabaka öncesinde Çin'deki finallere katılmaya hak kazanan milli takım, Ankara Spor Salonu'nda Slovenya ile oynadığı maçı 77-58 kazandı. A Milli Basketbol Erkek Takımı, grupta aldığı başarılı sonuçlar neticesinde 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemelerine katılmaya hak kazanmıştı. 17 Eylül 2018'de Slovenya'da oynanan maçta 86-77 galip gelen Türkiye, Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya da iyi başlayarak ilk çeyreği geride kapattığı müsabakayı kazanmasını bildi. Türkiye A Milli Basketbol Takımı, grubun son müsabakası olan İspanya maçı öncesi moral depoladı. A Milli Erkek Takımı, İspanya ile 25 Şubat Pazartesi akşamı TSİ 21.30'da İspanya'da karşılaşacak.

Salon: Ankara Hakemler: Srdan Dozai xx, Gentian Cici xx, Zdenko Tomasovic xx Türkiye: Doğuş Balbay xx 2, Sinan Güler xxx 12, Metin Türen x 2, J. Metecan Birsen x 3, Semih Erden xx 10, Oğuz Savaş x, Berk Uğurlu xx 5, A. Buğrahan Tuncer xxx 22, Tolga Geçim xx 6, Sertaç Şanlı xx 8, Yiğit Arslan x 5, Hüseyin Göksenin Köksal x 2 Başantrenör: Ufuk Sarıca Slovenya: Matic Rebec x 5, Luka Rupnik x 5, Edo Muric xx 7, Blaz Mesicek x 3, Leon Santelj x, Jan Kosi xx 10, Gregor Hrovat xx 12, Jan Span x 3, Miha Skedelj x 3, Ziga Dimec x, Zoran Dragic xx 10, Gregor Glas x Başantrenör: Radovan Trifunovic 1. Çeyrek 11-17 (Slovenya lehine) Devre 34-26 (Türkiye lehine) 3. Çeyrek 58-42 (Türkiye lehine)

(Cem Geçim/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:36 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizli'de Demir Korkuluklara Bağlı Erkek Cesedi Bulundu Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Milli Oyuncu Zeki Çelik'i Öve Öve Bitiremedi

Martin Skrtel Milli Takımı Bıraktığını Açıkladı 12 Dev Adam, Slovenya'yı Farklı Geçti: 77-58
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 21:48:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 12 Dev Adam, Slovenya'yı Devirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]