Son Dakika Haberleri: 12 Dev Adam, Tunus'u da devirdi
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12 Dev Adam, Tunus'u da devirdi

44 dakika önce

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarına Fransa'da devam eden milliler, Tunus ile karşı karşıya geldi.

12 Dev Adam, Tunus'u da devirdi, System.String[]
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarına Fransa'da devam eden milliler, Tunus ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, Nouvelle-Aquitaine bölgesindeki Pau yerel idaresinde yapılan mücadelenin ilk çeyreğini 23-14 önde tamamladı.

Ay-yıldızlılar, ikinci periyotta sadece 4 sayı üretmesine rağmen soyunma odasına 27-26 üstün gitti. İkinci yarıya etkili başlayan ve üçüncü çeyreği 53-41 önde geçen Türkiye, karşılaşmadan 64-54 galip ayrıldı.

Milli takımda Furkan Korkmaz 14, Yiğit Arslan 10 ve James Metecan Birsen ise 9 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Ay-yıldızlılar, 12 Ağustos Pazartesi günü Senegal, 13 Ağustos Salı günü ise Ürdün ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılacak müsabakalar, saat 19.00'da başlayacak.
Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Tunus, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:27 
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