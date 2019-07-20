Son Dakika Haberleri: 12 Dev Adam yarın Slovenya'ya gidecek
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12 Dev Adam yarın Slovenya'ya gidecek

56 dakika önce

FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı buradaki çalışmalarını tamamladı ve yurt dışı kampı için yarın Slovenya'ya gidecek.

12 Dev Adam yarın Slovenya'ya gidecek, System.String[]
FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı buradaki çalışmalarını tamamladı ve yurt dışı kampı için yarın Slovenya'ya gidecek.

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'daki çalışmalarını tamamladı. Milliler, yarın 17.50 uçağıyla Slovenya'nın Ljubijana kentine gidecek ve çalışmalarını burada sürdürecek.

Ay-yıldızlılar 30 Temmuz tarihine kadar Slovenya'da kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirecek. - İSTANBUL
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul, Slovenya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:03 Kaynak: İHA
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