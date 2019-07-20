12 Dev Adam yarın Slovenya'ya gidecek
47 dakika önce
FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı buradaki çalışmalarını tamamladı ve yurt dışı kampı için yarın Slovenya'ya gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:10 Kaynak: İHA
FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını İstanbul
'da sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı
buradaki çalışmalarını tamamladı ve yurt dışı kampı için yarın Slovenya
'ya gidecek. Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül
tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'daki çalışmalarını tamamladı. Milliler, yarın 17.50 uçağıyla Slovenya'nın Ljubijana kentine gidecek ve çalışmalarını burada sürdürecek. Ay-yıldızlılar 30 Temmuz tarihine kadar Slovenya'da kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirecek.
(İHA)
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