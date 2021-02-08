12 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

12 düzensiz göçmen kurtarıldı
08.02.2021 20:27
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can Salı içine bindirilen Türk karasularına itilen 12 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
(Bekir Tosun/İHA)
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