Son Dakika Haberleri: 12 Düzensiz Göçmen yakalandı
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12 Düzensiz Göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Koyunevi köyü açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Koyunevi köyü açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grubun lastik botla Midilli yönüne gittiğini belirledi.
"TCSG 28" Bot Komutanlığınca 1 mil açıkta seyreden botta yakalanan yabancı uyruklular, Küçükkuyu'daki sahil güvenlik karakoluna getirildi.
Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmene giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
12 Düzensiz Göçmen yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:46 Kaynak: AA
Çanakkale, Yunanistan, Midilli Adası, Ayvacık, Güncel
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