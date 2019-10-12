12 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

12 Ekim 2019 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Futbolun Şehirleri 00:05 Maç Sonu 00:45 Süper Lig'in Gol Kralları 01:00 Futbolun Şehirleri 01:00 Maç Sonu 02:00 Taraftar 02:30 Süper Lig Kısa Özet 02:30 Maç Sonu 03:00 Milli Maç Özel 03:30 Maç Saati 04:00 Maç Saati 05:30 Maç Sonu 05:45 Eski Dostlar Carew Tomas Ujfalusi 06:00 Milli Maç Özel 06:00 Maç Sonu 07:00 Maç Saati 08:45 Maç Saati 09:15 Süper Lig Kısa Özet 10:30 Maç Sonu 10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Milli Maç Özel 12:00 Taraftar 12:00 Maç Saati 12:15 Futbolun Şehirleri 12:30 UEFA Avrupa Ligi Goller 13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 14:00 Taraftar 14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:30 Football's Greatest 15:00 Süper Lig Maç Özetleri 15:00 Maç Sonu 15:30 Milli Maç Özel 16:30 Özel Röportaj 16:35 Maç Başlıyor 17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 17:45 Süper Lig Top 10 18:00 Taraftar 18:00 Maç Saati 18:50 Maç Başlıyor 19:45 Süper Lig Top 10 20:00 Devre Arası 21:00 Süper Lig Özel 21:15 Maç Önü 22:00 Süper Lig Maç Özetleri 22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 23:00 Özel Röportaj 23:30 Taraftar 23:45 Maç Sonu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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