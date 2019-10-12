Son Dakika Haberleri: 12 Ekim 2019 Star Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 12 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

12 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

1 saat önce

12 Ekim 2019 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

12 Ekim 2019 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:30 Sevdim Seni Bir Kere

03:30 Ufak Tefek Cinayetler

05:10 Kiralık Aşk

07:00 Yüksek Sosyete

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:00 Afacan Beşler 2

13:00 Dizi

13:00 Sevdim Seni Bir Kere

14:45 G.I. Joe: Misilleme

17:00 İyi Aile Çocuğu

18:45 Star Haber

20:00 Benim Tatlı Yalanım

Star, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:49 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saldırı bölgesine giden Buket Aydın'a CHP'li Bekaroğlu'ndan sert sözler: O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takım mesajıyla sosyal medyada gündem oldu Rusya, BMGK'nin Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurması çağrısı yapmasına izin vermedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 07:57:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 12 Ekim 2019 Star Yayın Akışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]