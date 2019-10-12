12 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Türkiye - Arnavutluk
02:45 Maçın Ardından
04:15 Dünya Atletizm Şampiyonası
05:00 Spor Atlası
05:10 Bundesliga
05:55 Süper Lig Özetler
06:25 TFF 1. Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - Arnavutluk
08:45 Olimpiyat Yıldızları
09:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
14:00 UEFA Euro 2020 Eleme Karşılaşmaları
14:30 İngiltere Premier Lig Goller
14:45 Süper Lig Goller
15:00 Spor Haftasonu
17:25 Basketbol Süper Lig Karş.'Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş
17:25 Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Sigorta
18:15 UEFA EURO 2020 Eleme Karş.
18:15 Türkiye - Arnavutluk
18:30 Basketbol Süper Lig Karş.'Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş
18:30 Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Sigorta
19:15 Avrupa Stüdyosu
19:55 T.Telekom - Fenerbahçe Beko
20:45 Türkiye - Arnavutluk
20:45 Spor Bülteni
21:00 T.Telekom - Fenerbahçe Beko
21:45 Stadyum
23:45 Hafta Biterken