12 Ekim 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

12 Ekim 2020 Atv Yayın Akışı
12.10.2020 06:42
12 Ekim 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Su Dünyası
00:20 Öncü Kuvvet
02:50 Kırgın Çiçekler
05:10 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:30 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:15 Dönerse Senindir
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