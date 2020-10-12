12 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

12 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

12.10.2020 06:42
12 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

12 Ekim 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 This is Paris

00:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show

01:00 Süper Lig Özel

02:00 Geniş Özet Uefa Şampiyonlar Ligi

02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

02:30 Maç Saati

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 Süper Lig Özel

04:30 Milli Maç Özel

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 Maç Saati

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Maç Saati

09:45 Süper Lig Maç Özetleri

09:45 Süper Lig Kısa Özet

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

11:45 Süper Lig Haftanın Golleri

12:00 Sanal Direktör

12:00 Kolaysa Anlat

12:00 Maç Saati

13:00 Taraftar

13:30 This is Paris

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

16:00 Futbolun Şehirleri

16:00 Maç Saati

17:00 Taraftar

17:30 This is Paris

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 UEFA Avrupa Ligi Review Show

18:00 beIN Manşet

19:00 Özel Röportaj

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show

20:00 Özel Röportaj

21:00 Milli Maç Özel Maç Sonu

21:45 Selçuk İnan Hikaye

22:00 Maç Saati

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show

23:30 Milli Maç Özel

12 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Maç, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

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