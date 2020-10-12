Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 This is Paris
00:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show
01:00 Süper Lig Özel
02:00 Geniş Özet Uefa Şampiyonlar Ligi
02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
02:30 Maç Saati
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:30 Süper Lig Özel
04:30 Milli Maç Özel
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Maç Saati
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Maç Saati
09:45 Süper Lig Maç Özetleri
09:45 Süper Lig Kısa Özet
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
11:45 Süper Lig Haftanın Golleri
12:00 Sanal Direktör
12:00 Kolaysa Anlat
12:00 Maç Saati
13:00 Taraftar
13:30 This is Paris
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
16:00 Futbolun Şehirleri
16:00 Maç Saati
17:00 Taraftar
17:30 This is Paris
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 UEFA Avrupa Ligi Review Show
18:00 beIN Manşet
19:00 Özel Röportaj
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show
20:00 Özel Röportaj
21:00 Milli Maç Özel Maç Sonu
21:45 Selçuk İnan Hikaye
22:00 Maç Saati
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show
23:30 Milli Maç Özel
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika