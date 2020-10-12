Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Baraj
01:45 Baraj
02:30 Yasak Elma
03:45 Kadın
04:15 Kadın
06:00 Rüzgarın Kalbi
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Mucize Doktor
12:45 Dünya Avucunuzda
13:30 Benden Söylemesi
13:45 Temizlik Benim İşim
15:30 Çocukluk
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Öğretmen
20:00 Yasak Elma
23:15 Öğretmen
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Ekim 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika