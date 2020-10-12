12 Ekim 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

12 Ekim 2020 Tv8 Yayın Akışı

12.10.2020 06:43
12 Ekim 2020 Tv8 Yayın Akışı, System.String[]

12 Ekim 2020 Pazartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Kırmızı Oda

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

01:10 Kırmızı Oda

03:00 Para Bende

04:05 Oynat Bakalım

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:15 Çook Yaşa

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye 2020

09:45 Bir Bilen Bir Pişiren

10:30 Kırmızı Oda

13:45 Doğduğun Ev Kaderindir

14:00 Doya Doya Moda

17:30 Masterchef Türkiye 2020

18:15 En Şık Benim

20:00 Masterchef Türkiye 2020

12 Ekim 2020 Tv8 Yayın Akışı

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- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Ekim 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

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