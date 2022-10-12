12 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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12 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı

12.10.2022 06:42
12 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı

12 Ekim 2022 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Yargı

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Aşk ve Umut

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

23:45 Camdaki Kız

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Kaynak: InterSinema.com

TV, Son Dakika

Son Dakika TV 12 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 12 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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