Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı: (1) - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 12 Ekim Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak kademelerdeki öğrenciler için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptıklarını belirterek, "Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın 2 gününde okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız yine Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacak." dedi.

Bakan Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından dün akşam açıkladığı yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili kararların ayrıntılarını paylaştı.

Salgın sürecinin en başından bu yana dünyadaki gelişmeleri yakından izlediklerini ve ülke açısından da süreç planlamaları yaptıklarını anlatan Selçuk, çocukları ilkokula giden, sınava hazırlanan ya da özel gereksinimi olan velilerin okulların açılması konusundaki yoğun çağrılarını dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Ailelere, gösterdikleri çaba ve sabır nedeniyle bir kez daha teşekkür eden Selçuk, "Okullarımızın ne denli büyük bir toplumsal işleve sahip olduğunu bu süreçte bir kez daha gördük. Eğitim, her koşulda öncelikli bir yere sahip. Bu hassasiyetle, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu'nun değerlendirme kriterleri doğrultusunda, bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek onların öğrenme kayıplarının nerede olduğunu dikkate alarak okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiyoruz." diye konuştu.

Selçuk, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, "Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız." ifadelerini kullandığını hatırlatarak, bu doğrultuda TRT EBA televizyon kanalları ve EBA dijital eğitim platformu eşliğinde 31 Ağustos Pazartesi uzaktan eğitimle yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldıklarını ifade etti.

Aşamalı geçiş planlamasının ilk basamağını hayata geçirerek 21 Eylül Pazartesi itibarıyla okul öncesi eğitim öğrencileri ve okulla duygusal bağ kurma ihtiyacını çok önemsedikleri ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle yüz yüze eğitime başladıklarını dile getiren Selçuk, "Hijyen ve sosyal mesafe standartları ile koruyucu ve önleyici tedbirler eşliğinde okullarımızda yüz yüze eğitimdeki ilk aşamamızda üçüncü haftadayız. Süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz ve iyi sonuçlar aldığımız için çok şükür ki ikinci aşamaya geçmek için hazırız." diye konuştu.

Yeni dönemin ayrıntıları

Bakan Selçuk, ilkokulda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacak olmalarından duydukları mutluluğu ifade etti. Selçuk, tüm öğrencilerle yüz yüze eğitime sağlıkla, güvenle başlayabilme temennisini dile getirerek, onlara da güzel haberi en kısa sürede verebilme arzusunda olduklarını vurguladı.

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını şöyle anlattı:

"12 Ekim Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak kademelerdeki öğrencilerimiz için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın 2 gününde okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız yine Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri eskisine nazaran kısaltılacak. Bu konudaki tüm ayrıntıları, bu hafta içinde tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için paylaşacağız. 'Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir.' demiştik. Bu aşamada da isteyen velilerimiz, çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere yönelik olarak da esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Ancak şu noktanın altını dikkatle çizmek isterim, velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle derslerine devam etmesi gerekiyor. Çünkü öğrencilerimiz her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaktır. Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Nasıl takip ediyoruz? Öğretmenler vasıtasıyla ediyoruz, EBA platformu vasıtasıyla ediyoruz."

"Okullarımızda Kovid-19 ekipleri oluşturduk"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde okullardaki hijyen ve sosyal mesafe standartlarının, Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu'nun rehberliğinde alınan tüm tedbirlerin açıklandığını ifade etti.

Okulların düzenli denetlendiğine dikkati çeken Selçuk, bu denetimlerin yıl boyu devam edeceğine işaret ederek, "Okullarımızda Kovid-19 ekipleri oluşturduk. Öğretmenlerimizin Kovid-19 eğitimleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler çocuklarımızı sağlıkla ve güvenle karşılamak için her türlü tedbirimizle hazırız. Kaygı duyan velilerimizin ve öğrencilerimizin de sürecin iyi yönetildiğini gördüklerinde aynen ilkokul 1'inci sınıf velilerinde gördüğümüz gibi rahatlayacaklarına eminim. Başlangıçta 1'inci sınıflarda çok düşük olan oranlar sonradan çok yükseldi ve yüzde 80'lere yaklaştı." ifadelerini kullandı.

"Köy okullarında merkezi bir karar söz konusu değil"

Köy okullarında da yüz yüze eğitime başlanacağını kaydeden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Köy okullarımız, ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleriyle açılıyor. Mevcut yönetmelikte, öğrenci sayısı az olduğunda öğrenciler taşımalı eğitim yoluyla en yakın okula yönlendiriliyordu. Geçtiğimiz hafta yayımladığımız yönetmelik değişikliğiyle birlikte, bundan böyle öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullarımız, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Bu süreçte, İl Hıfzıssıhha Kurulları'nın koşullarını uygun görmediği köy okulları ise yüz yüze eğitime devam edemeyecek. Burada merkezi bir karar söz konusu değil. Bu kurulların ortaya koyacağı görüşe göre bazı okulların açılmaması ya da sonradan kapatılması bölgeye göre değişiklik arz edebilecek."

Bakan Selçuk, köy okullarında özellikle son bir yıldır iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına hız verdiklerini ifade etti.

Uzaktan eğitim sürecinin ise yüz yüze eğitimle eş zamanlı olarak devam edeceğini vurgulayan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzaktan eğitimin ana mecrası olan TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise kanallarında tüm ders yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Dijital eğitim platformumuz EBA ise gerek ders anlatımlarının yer aldığı video kütüphanesi, gerek akademik destek bölümü gerekse de canlı sınıf uygulamalarıyla öğrencilerimizin hizmetinde olmaya devam edecek. Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Türkiye genelinde 12 bin 111 EBA Destek Merkezi oluşturduk. EBA destek noktalarımızın sayıları artmaya devam edecek. Öğrencilerimiz ve velilerimiz, kendilerine en yakın noktayı okul yöneticilerine, öğretmenlerine sorabilirler, ayrıca ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden öğrenebilirler."

500 bin tablet bilgisayarın dağıtım kriterleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimlerinin karşılanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisi var, buna göre hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarları peyderpey ulaşmaya başlayacak. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri resmi veriler üzerinden önceliklendirdik. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek ve bu cihazlar, okul yönetimleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle ve yöntemle hareket edilecek ve bu da kısa sürede başlayacak. Yapılan ayni ve nakdi yardımlar peyderpey çocuklarımıza ulaştırılacak."

Öğretmenlere teşekkür

Okullarda görev başında olan, yüz yüze eğitime başlayan, okullardaki Kovid-19 ekiplerinde görev alan öğretmenlerin, salgın sürecinde eğitimi en güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürdüklerine dikkati çeken Selçuk, "Kendilerine teşekkür ediyorum. EBA destek noktalarında, mobil EBA araçlarında, EBA TV ders çekimlerinde görev alan, her gün öğrencileriyle canlı ders yapan öğretmenlerimiz uzaktan eğitimi omuzluyorlar." dedi.

Meslek lisesi, halk eğitim merkezi öğretmenlerinin maske ve dezenfektan üretimleriyle bu süreçte ülke için, okulları için seferber olduklarının altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun bir köyünde bir öğretmenimiz video hazırlıyor, içerik üretiyor, EBA'ya yüklüyor ve kendi bilgisini binlerce öğrenciye ulaştırıyor. 'Burası bizde' diyen öğretmenler, gerçekten bu işe yüreklerini koydukları için gönülden 'Burası bizde' diyorlar. Öğretmenlerimiz heyecanla öğrencilerini bekliyor. Hepimiz çocuklarımızın eğitimi için buradayız, yan yanayız. İnşallah önümüzdeki hafta tüm ilkokul öğrencilerimizi, ortaokul 8. sınıf, lise hazırlık ve 12. sınıflardaki öğrencilerimizi ve özel eğitim alanındaki öğrencilerimizi hep birlikte karşılayacağız. Tüm kademelerdeki evlatlarımızı okullarıyla buluşturabilmek gayreti içindeyiz. Öğretmenlerimizle, okullarımızla, dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız."

(Sürecek)