Son Dakika Haberleri: 12. Ereğli Balık Festivali
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12. Ereğli Balık Festivali

5 saat önce

Karamürsel Belediyesince, 12. Ereğli Balık Festivali düzenlendi.

12. Ereğli Balık Festivali, System.String[]

Karamürsel Belediyesince, 12. Ereğli Balık Festivali düzenlendi.

Ereğli Mahallesi'ndeki etkinliğe, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.


Festivalde, yaklaşık 5 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, yeni av sezonunun bol ve bereketli geçmesini diledi.


Denizlerde, balık av yasağının 1 Eylül'de kalkacağını belirten Yıldırım, "Yüzlerce balıkçı, denizlerde ekmek parası kazanmak için mücadele edecek. Her yıl Karamürsel'imizin Ereğli Mahallesi'nde bu balık festivalini yapıyor ve vatandaşlarımıza binlerce balık ikramında bulunuyoruz. Balık ekmek, artık Ereğli ile özdeşleşti. Onun için 'balık Ereğli'de yenir' diyoruz. Şimdiden tüm balıkçılarımıza rastgele diyorum." diye konuştu.


Daha sonra sahne alan Irmak Arıcı'nın söylediği şarkılarla, vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Karamürsel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 09:54 Kaynak: AA
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