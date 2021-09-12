Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Seksenler
07:05 Yeşil Deniz
09:40 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:00 Belgesel
19:00 Ana Haber
20:00 Dizi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika