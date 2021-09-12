12 Eylül 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Kazara Aşk

02:45 Ada Masalı

05:15 Kaçak Gelinler

06:00 Medcezir

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Star Market

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kazara Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Ekşi Elmalar

22:30 Ekşi Elmalar