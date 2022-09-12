Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Trio
01:00 Z Raporu
02:00 Kasimpaşa - Galatasaray
03:45 Süper Lig'in Gol Krallari
04:00 Gaziantep Fk - Hk Ümraniyespor
05:45 Süper Lig'in Gol Krallari
06:00 Y.kayserispor-fta Antalyaspor
07:45 Süper Lig'in Gol Krallari
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Mersin İy - Eskişehirspor
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği
14:15 1 Yıldız 10 Gol
14:30 Süper Lig Maç Özetleri
15:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
16:00 Kasimpaşa - Galatasaray
17:45 1 Yıldız 10 Gol
18:00 beIN Süper Lig
19:00 Beşiktaş - M. Başakşehir
21:00 beIN Süper Lig
21:30 A. Demirspor - Trabzonspor
23:30 beIN Süper Lig
Son Dakika › TV › 12 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika