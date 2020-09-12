12 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika

12 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi

Yukatel Denizlispor20.00 Galatasaray - Gaziantep FKBEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

12 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor

17.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor

20.00 Göztepe - Yukatel Denizlispor20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.17.00 Takım, Trabzon'a gidecek.18.30 Kafilenin kente varışı.

TRABZONBordo-mavili takım yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

TFF 1'İNCİ LİG16.30 Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor16.30 Beypiliç Boluspor - Ankara Keçiörengücü19.00 Ankaraspor - EskişehirsporAVRUPA'DAN FUTBOL17.00 Eibar - Celta Vigo ( Emre Mor, Okay Yokuşlu)

VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi12.00 PTT - Kuzeyboru13.00 Fenerbahçe Opet - Beşiktaş14.00 Çan Gençlik Kale Spor - İlbank16.00 Karayolları - VakıfBank18.00 Nilüfer Bld. - Beylikdüzü Vol. İht.18.30 Eczacıbaşı VitrA - Sistem9 Yeşilyurt2020 Kadınlar Balkan Kupası20.00 Zeleznicar Lajkovic - Türk Hava Yolları2020 Erkekler Balkan Kupası19.00 Halkbank - K.V. Luboteni Ferizaj

BASKETBOL

14.00 Anadolu Efes - Tofaş (Gloria Cup)


Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 09:29 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 12 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız Tatiline hız kesmeden devam eden Azra Akın, saçlarını savurarak denizden çıktığı anları paylaştı Helikopterin iniş yapması basın açıklaması yapan Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Son dakika: Şehirler arası otobüs firmaları HES kodu olmayanlara bilet satamayacak Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti Bilim insanları korkutan koronavirüs araştırmasını paylaştı: Virüs beyin hücrelerini öldürüyor Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti İki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu Bahçesindeki maydanozları sulayan talihsiz adam, akıma kapılarak can verdi MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Arazi anlaşmazlığı yüzünden dayak yiyen şahıs, pompalı tüfekle geri dönüp 3 kişiyi vurdu Arazi anlaşmazlığı yüzünden dayak yiyen şahıs, pompalı tüfekle geri dönüp 3 kişiyi vurdu         
11:46
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı         
11:32
Koronaya yakalanan Başkan Böcek'in eski eşinden duygusal paylaşım: 30 yıl önce beni ayağa kaldırdın, şimdi sıra sende Koronaya yakalanan Başkan Böcek'in eski eşinden duygusal paylaşım: 30 yıl önce beni ayağa kaldırdın, şimdi sıra sende         
11:22
Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı         
11:18
Türk firması, kapalı alanları ultraviyole ışınlarıyla koronavirüsten temizleyen cihaz geliştirdi Türk firması, kapalı alanları ultraviyole ışınlarıyla koronavirüsten temizleyen cihaz geliştirdi         
11:16
Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor         
11:15
Virüs kapmaktan korktuğu için hastane gitmedi, az kalsın böbreğinden oluyordu Virüs kapmaktan korktuğu için hastane gitmedi, az kalsın böbreğinden oluyordu         
11:03
Çaykur Rizespor Başkanı araya giren taraftar için talimatı verdi: Alın onu oradan Çaykur Rizespor Başkanı araya giren taraftar için talimatı verdi: Alın onu oradan         
10:57
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Kuyumcuya giren silahlı soyguncular en büyük korkuyu pusetteki bebeğe yaşattı Kuyumcuya giren silahlı soyguncular en büyük korkuyu pusetteki bebeğe yaşattı         
10:05
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor         
09:29
Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında         
09:28
Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu         
08:50
Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor         
08:42
Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm         
08:34
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
Öldüğü yönünde haberler çıkan oyuncu Özgür Ozan, iddiaları tiye aldı: Kral geri döndü Öldüğü yönünde haberler çıkan oyuncu Özgür Ozan, iddiaları tiye aldı: Kral geri döndü         
08:23
Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü         
07:37
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz         
23:36
ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti         
22:29
Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı         
21:19
İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi         
19:25
Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler         
19:24
4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu         
17:18
Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş         
16:24
Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde! Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde!         
15:30
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 15:34:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 12 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei