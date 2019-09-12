Son Dakika Haberleri: 12 Eylül darbesinin 39. yılı
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12 Eylül darbesinin 39. yılı

2 saat önce

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, "Bugün olduğu gibi bugünden sonra da darbelere, darbecilere ve darbe severlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

12 Eylül darbesinin 39. yılı, System.String[]

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, "Bugün olduğu gibi bugünden sonra da darbelere, darbecilere ve darbe severlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

12 Eylül darbe sürecinde 26 kişinin idamı, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde, alana koyulan boş 26 tabure ile protesto edildi.

Özdemir, burada yaptığı açıklamada, "12 Eylül'den sonra 50 kişi idam edildi. 1'i ASALA militanı, 23ü adli suçtan, 26 kişi sağ ve sol düşünceli insanlar idam edildi. Bu idam edilen 26 kişiyi temsilen burada idam sehpasını temsil etmesiyle tabure kullanarak 12 Eylül'ü protesto ediyoruz. olduğu gibi bugünden sonra da darbelere, darbecilere ve darbe severlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mazhar Aydoğan da millet iradesine konulmak istenen her türlü ipotek ve vesayet eyleminin karşısında olduklarını kaydetti.

AK Parti, Ankara, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:14 Kaynak: AA
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