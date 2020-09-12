12 Eylül mağduru Muharrem Ay yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 12 Eylül 1980 darbesi mağdurlarından 65 yaşındaki Muharrem Ay, yaşadıklarını anlattı.

Ay, gazetecilere, 12 Eylül darbesinin üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen o günlerin kötü izlerini bedeninin yanı sıra ruh dünyasında da taşıdığını belirtti.

Her görüşe mensup binlerce insanın 12 Eylül'de mağdur edildiğini söyleyen Ay, " Darbe öncesi esnaflık yapıyordum, ayrıca Suluova Ülkücü İşçiler Başkanlığı görevini yürütüyordum. Bir sabah erken saatlerde evimden 'koruma amaçlı' denilerek gözaltına alındım, 9 yıl sonra ancak aileme ve özgürlüğüme kavuşabildim." diye konuştu.

Ay, 12 Eylül'de aynı sahada top oynayan gençlerin birbirlerine düşman edildiğini vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Silah kaçakçılarının hem sağcılara hem solculara silah sattığı günler ve dönemin adıdır 12 Eylül. 12 Eylül, muhbirlerin bir gün Ülkü Ocaklarını, bir gün Halk Evlerini kurşunlayıp bombalayarak olayların tırmanmasına ve 12 Eylül'ün olgunlaşmasına doğru giden yolun adıdır. Sevgili ve değerli genç kardeşlerim sizlere naçizane nasihatım şunlar olur. Anlaşmazlıklarınızı ve meselelerini konuşarak, fikir alış verişinde bulunarak ve tartışarak halledin. O kara günler bir daha yaşanmasın. Gençlerimizin elleri silah değil, kalem tutsun isterim. Annelerine, babalarına, kardeşlerine, eşlerine acı yaşatmasınlar. Gençler tartışsın, sorgulasın, taraf olsun ama birbirlerine saygı duysunlar. Ülkemizi bölmek isteyenlerin oyunlarına alet olmasınlar. Herkes bu ülkede yaşıyor. Herkes bu geminin içinde. Gemi batarsa hepimiz batarız."