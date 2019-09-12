Son Dakika Haberleri: 12 eylül perşembe dha spor gündemi
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12 eylül perşembe dha spor gündemi

1 saat önce

Kasımpaşalı kaleci Fatih Öztürk: Fenerbahçe'nin en iyi transferi Altay"Quaresma ile aynı takımda olmak büyük bir keyif""Bir dönem Milli Takım'a seçilmeyi bekledim""Altay, Volkan Demirel gibi Fenerbahçe kalesini en az 15 sene korur""Çok büyük hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum""Fransa zor...

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Kasımpaşalı kaleci Fatih Öztürk: Fenerbahçe'nin en iyi transferi Altay
"Quaresma ile aynı takımda olmak büyük bir keyif"
"Bir dönem Milli Takım'a seçilmeyi bekledim"
"Altay, Volkan Demirel gibi Fenerbahçe kalesini en az 15 sene korur"
"Çok büyük hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum"
"Fransa zor bir ülkedir ama Yusuf'un oraya ayak uydurabileceğini düşünüyorum"
"Şu an buradaysam bunu Mustafa Reşit Akçay'a borçluyum"
"Eski futbolcular çok fazla magazinseldi, şimdikiler daha işine odaklı"
Şampiyon annenin hedefi, 2020 Tokyo Olimpiyatları!
Anne olduktan 11 ay sonra Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlı, "Hem kızıma, hem de diğer sporculara örnek oluyorum" dedi
"İnsan isteyince hem iyi bir anne, hem de başarılı bir sporcu olabilir
"Hem kariyer sahibi, hem de anne olmak isteyen kadın sporcularımız hayallerinin peşinden koşsun"

GALATASARAY
14.00 Sarı-kırmızılı takımda sponsorluk anlaşması imzalanacak.
17.30 Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah beyazlılar, Gazişehir Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE
Sarı lacivertlilerde Alanyaspor maçının çalışmaları devam edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
İkinci Tur
13.00 Anagold 24 Erzincanspor - Muş Menderesspor
15.00 Sultanbeyli Belediyespor - Edirnespor
18.30 Karşıyaka - Muğlaspor

BASKETBOL
Gloria Cup 2019
17.30 CSKA Moskova - TOFAŞ
20.00 Zalgiris Kaunas - Galatasaray Doğa Sigorta

VOLEYBOL
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası
15.30 Türkiye - Rusya


Fatih Öztürk, Fenerbahçe, Fransa, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:39 Kaynak: DHA
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