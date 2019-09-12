12 eylül perşembe dha spor gündemi

Kasımpaşalı kaleci Fatih Öztürk: Fenerbahçe'nin en iyi transferi Altay

"Quaresma ile aynı takımda olmak büyük bir keyif"

"Bir dönem Milli Takım'a seçilmeyi bekledim"

"Altay, Volkan Demirel gibi Fenerbahçe kalesini en az 15 sene korur"

"Çok büyük hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum"

"Fransa zor bir ülkedir ama Yusuf'un oraya ayak uydurabileceğini düşünüyorum"

"Şu an buradaysam bunu Mustafa Reşit Akçay'a borçluyum"

"Eski futbolcular çok fazla magazinseldi, şimdikiler daha işine odaklı"

Şampiyon annenin hedefi, 2020 Tokyo Olimpiyatları!

Anne olduktan 11 ay sonra Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlı, "Hem kızıma, hem de diğer sporculara örnek oluyorum" dedi

"İnsan isteyince hem iyi bir anne, hem de başarılı bir sporcu olabilir

"Hem kariyer sahibi, hem de anne olmak isteyen kadın sporcularımız hayallerinin peşinden koşsun"

GALATASARAY

14.00 Sarı-kırmızılı takımda sponsorluk anlaşması imzalanacak.

17.30 Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlılar, Gazişehir Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertlilerde Alanyaspor maçının çalışmaları devam edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

İkinci Tur

13.00 Anagold 24 Erzincanspor - Muş Menderesspor

15.00 Sultanbeyli Belediyespor - Edirnespor

18.30 Karşıyaka - Muğlaspor

BASKETBOL

Gloria Cup 2019

17.30 CSKA Moskova - TOFAŞ

20.00 Zalgiris Kaunas - Galatasaray Doğa Sigorta

VOLEYBOL

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası

15.30 Türkiye - Rusya