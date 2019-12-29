12 fabrika çalışanı zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 12 fabrika çalışanı zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

12 fabrika çalışanı zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

KAYSERİ'de, iplik fabrikasında çalışan 12 işçi, akşam yemek yedikten sonra rahatsızlanınca, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

12 fabrika çalışanı zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, System.String[]

KAYSERİ'de, iplik fabrikasında çalışan 12 işçi, akşam yemek yedikten sonra rahatsızlanınca, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

?Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 18'inci caddedeki iplik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre akşam yedikleri yemekten rahatsızlanan fabrika işçileri karın ağrısı ve bulantı şikayeti üzerine fabrika yetkililerine haber verdi. İşçilerin yemekten zehirlendikleri şüphesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerince, 5 fabrika işçisi Kayseri Şehir Hastanesi'ne, diğer 7 kişi kentte diğer hastanelere kaldırıldı. İşçilerin polise verdiği bilgide yemekte yoğurtlu makarna, kıymalı patates ve mercimek çorbası yedikleri ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:28 Kaynak: DHA
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