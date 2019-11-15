Son Dakika Haberleri: 12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı
Son Dakika Güncel 12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı - Son Dakika

12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı

6 saat önce

BURSA'da 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için 'Pet şişe Refiye' lakabıyla aranan Refiye Aksu, yakalanıp, tutuklandı.

12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı, System.String[]

BURSA'da 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, kilitli kapıları  pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için 'Pet şişe Refiye' lakabıyla aranan Refiye Aksu, yakalanıp, tutuklandı.

İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan Refiye Aksu'yu (56) Yeşilcami Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı. Kilitli kapıları, pet şişe yardımıyla açarak evlere girdiği için 'Pet şişe Refiye' olarak anılan Aksu, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üç genç kız dans ederek girdikleri siteyi soydular
Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar 12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:06:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]