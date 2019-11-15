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12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı
6 saat önce
BURSA'da 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için 'Pet şişe Refiye' lakabıyla aranan Refiye Aksu, yakalanıp, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:52 Kaynak: DHA
BURSA'da 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için 'Pet şişe Refiye' lakabıyla aranan Refiye Aksu, yakalanıp, tutuklandı.
İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan Refiye Aksu'yu (56) Yeşilcami Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı. Kilitli kapıları, pet şişe yardımıyla açarak evlere girdiği için 'Pet şişe Refiye' olarak anılan Aksu, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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