12 firari şüpheli yakalandı - Son Dakika

12 firari şüpheli yakalandı
02.12.2020 10:57
Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yaralama, hırsızlık ve kasten yaralama" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası verilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Başlatılan operasyon sonrasında 12 şüpheli evlerinde gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelilerden 4'ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
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