Son Dakika Haberleri: 12 gün önce şarampole yuvarlanan otomobilde yangın çıktı
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12 gün önce şarampole yuvarlanan otomobilde yangın çıktı

1 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde uzun süre önce şarampole yuvarlanan ve yuvarlandığı yerden alınmayan araçta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

12 gün önce şarampole yuvarlanan otomobilde yangın çıktı, System.String[]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde uzun süre önce şarampole yuvarlanan ve yuvarlandığı yerden alınmayan araçta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Esentepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 gün önce şarampole yuvarlanan ve yuvarlandığı yerden alınmayan araçta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri zorlu arazi şartlarına rağmen araca ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Halat yardımıyla aracın düştüğü noktaya ulaşan ekipler, tüplerle alevleri söndürdü. Hurdaya dönen otomobilde kimsenin olmadığını tespit eden ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:09 Kaynak: İHA
Kemalpaşa Mahallesi, Sakarya, Serdivan, 3. Sayfa
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