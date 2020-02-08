12 gün sonra enkazdan kurtarılan kedi için duygusal paylaşım - Son Dakika
Son Dakika Güncel 12 gün sonra enkazdan kurtarılan kedi için duygusal paylaşım - Son Dakika

12 gün sonra enkazdan kurtarılan kedi için duygusal paylaşım

6 saat önce

24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ depreminde enkaz altında kaldıktan sonra AFAD gönüllüleri tarafından 12 gün sonra bulunan kedinin tedavi altına alındığı duygusal bir paylaşımla duyuruldu.

12 gün sonra enkazdan kurtarılan kedi için duygusal paylaşım, System.String[]

24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ depreminde enkaz altında kaldıktan sonra AFAD gönüllüleri tarafından 12 gün sonra bulunan kedinin tedavi altına alındığı duygusal bir paylaşımla duyuruldu.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde enkaz altında kalan bir kedinin 12 gün sonra AFAD gönüllüleri tarafından kurtarıldığı belirtildi. Kurtarılan kedinin önce İl AFAD'a götürüldüğü ardından da Elazığ Belediyesine durumun bildirildiği kaydedildi. Belediyesi Hayvan Hastanesinden gelen görevlilere teslim edilen kedinin tedavi süresinin devam ettiği aktarılırken, AFAD tarafından video eşliğinde duygusal bir paylaşım yapıldı.


Paylaşımda depremden 12 gün sonra enkaz alanında AFAD gönüllüleri tarafından bir kedi bulunup getirildiğini ifade eden AFAD personeli Doğuş Ok, "Kediyi bulan gönüllülerimiz hiçbir şey yemediğini, içmediğini çok hasta olduğunu ve gözlerinde akıntı olduğunu söylediler. Biz kedinin durumunu görüp hemen belediyemize haber verdik. Sağolsun belediyemizden veteriner arkadaşlar kediyi alıp barınma merkezine getirdiler. Bize göre sokakta yaşayan hayvanlar, bizim için emanettir ve biz emanetlerimize sahip çıkıyoruz. Doğal afetlerde sadece insanlar değil, bu emanetlerimiz de zarar görmekte. AFAD olarak hem insanlarımızın hem de sokakta yaşayan emanetlerimizin güvencesi biziz" dedi.


Kedinin hastaneye geldiğinde aç, susuz ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini tespit ettiklerini dile getiren Belediye Hayvan Hastanesi Veterineri Kübra Yazgan, "Hemen tedavisine başladık. Tedavisi bitene kadar bizimle burada barınacak. Doğal afetlerde insan hayatı ne kadar önemliyse, sessiz dostlarımız için de bu süreç çok önemli. Elimizden geleni fazlasıyla yerine getirip sağlığına kavuşmalarını sağlamaya çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:24 Kaynak: İHA
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