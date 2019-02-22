12 Günde 40 Ton Patates Satıldı

Satışların en yoğun olduğu Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda 12 günde tam 40 ton patates satıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce İstanbul'un her ilçesinde birçok noktaya kurulan tanzim satış noktalarına ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren evlerine alışveriş yapmak için tanzim satış noktalarının yolunu tutan vatandaşlar, uygun fiyata ürün almanın mutluluğunu yaşıyor. İstanbul'un en çok talep gören yerlerinin başında ise Zeytinburnu'nda iki noktada kurulan tanzim satış yerleri geliyor.

Patates ve Soğan Yok Satıyor

Birçok ürünü bulmanın mümkün olduğu Tanzim Satış noktalarında, depodan gelen ürünler kısa bir süre içerisinde tükeniyor. Zeytinburnu Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği noktalarda vatandaşlar, önceden hazırlanan poşetler sayesinde beklemeden ürün alabiliyor. 15 Temmuz Meydanı'nda kurulan tanzim satış noktasında ise en çok ilgiyi patates görüyor. 12 günde yaklaşık 40 ton patatesin satıldığı noktada, Zeytinburnu Belediyesi ekiplerinin de yardımıyla vatandaşlar rahat bir şekilde alışverişlerini yapabiliyor.

Hem Üretici Hem Tüketici Memnun

Fiyatların çok ucuz olması sebebiyle 15 Temmuz Meydanı'ndaki tanzim satış noktasına alışveriş yapmaya gelen Yılmaz Alan, "Hizmetten çok memnunuz. Her gün gelemesem de iki günde bir mutlaka uğruyorum. Ürünler taze ve güzel. Üstelik marketlerden çok daha uygun fiyata alıyoruz." dedi.

Tanzim satış noktası çalışanı Musa Yılmaz ise gece gündüz demeden vatandaşa hizmet verdiklerini belirterek, "Halkımız satışlardan memnun. Sabah saat 10.00'da satış noktalarımızı hizmete açıyoruz. Akşam saat 19.00'a kadar satışlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızı bekletmemek için malzemelerimizi önceden hazırlayıp torbalara dolduruyoruz. Ürünlerimiz bittikçe depolardan sürekli olarak yenileri geliyor. Bu sebeple stok sıkıntımız yok. Şu an en çok ilgiyi patates ve soğan görüyor. Patates ve soğanın kilosunu 2 TL'den, domatesi ise 3 TL'den satıyoruz." dedi.

Zeytinburnu Tanzim Satış noktaları, 3 ay boyunca 58. Bulvar ve 15 Temmuz Meydanı olmak üzere iki ayrı noktada vatandaşa hizmet vermeye devam edecek.