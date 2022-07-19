12 günde meydana gelen 41 kazada bir kişi öldü, 46 kişi yaralandı

Sakarya'da 12 gün içerisinde meydana gelen ve sonucu alınan toplam 41 farklı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 46 kişi ise yaralandı.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, şehir genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde son 12 gün içerisinde meydana gelen 41 farklı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi ise yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 6-7-8 Temmuz tarihlerinde meydana gelen 13 kazada 7 kişi yaralanırken, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 8-17 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen 28 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. - SAKARYA