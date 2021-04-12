12 GÜNDÜR KAYIP AHMET HEMŞİRE, KAPUZ KANYONU'NDA ARANIYOR - Son Dakika

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ANTALYA'da, tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra kaybolan ve 12 gündür haber alınamayan hemşire Ahmet Uğur'u (29) arama çalışmaları sürdürülüyor. Güver uçurumu yakınlarındaki aramadan sonuç alınamayınca çalışmalar, Kapuz Kanyonu'na kaydırıldı.

Kentteki sağlık kuruluşunda hemşire olarak görev yapan Ahmet Uğur, 1 Nisan'da kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın ardından sevgilisine veda mesajı atan Uğur, cep telefonunu kapatıp, ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen Uğur'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hemşirenin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Uğur'un son olarak Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver uçurumu yakınlarında görüldüğü belirlendi.

12 gündür evine dönmeyen Ahmet Uğur'un bulunması için uçurum bölgesinde arama çalışması yapıldı. UMKE, AFAD, AKUT, SKUT ve İHH görevlilerinin yanı sıra çok sayıda gönüllünün destek verdiği aramalarda kadavra köpeği 'Melo' da kullanıldı. Ekiplerin ulaşamadığı sarp kayalık alanlar ise UMKE'ye ait dronla tarandı. Buradaki aramadan sonuç alınamaması üzerine çalışmalar, Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi'nde bulunan Kapuz Kanyonu'na kaydırıldı. Çalışmaların kanyon içinde devam edeceği belirtildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)