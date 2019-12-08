Son Dakika Haberleri: 12 gündür kayıp genç kızdan sevindirici haber geldi
Son Dakika 3. Sayfa 12 gündür kayıp genç kızdan sevindirici haber geldi - Son Dakika

12 gündür kayıp genç kızdan sevindirici haber geldi

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra kayıplara karışan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi genç kızdan 12 gün sonra sevindirici haber geldi.

12 gündür kayıp genç kızdan sevindirici haber geldi, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra kayıplara karışan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi genç kızdan 12 gün sonra sevindirici haber geldi.


İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Raziye Arslan çiftinin 17 yaşındaki kızı Buse Arslan'dan 12 gün sonra sevindirici haber geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kentin birçok noktasında aranan Buse Arslan, bugün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesinde bulundu. Polisin durumu bildirmesi üzerine Arslan çifti, polis merkezine gelerek kızlarını aldı. Anne Raziye Arslan, kızları Buse ile henüz konuşmadıklarını kendisini toparlaması için odasında dinlenmesine müsaade ettiklerini ve ilerleyen günlerde konu hakkında kızlarıyla konuşma yapacaklarını söyledi.


Olayın geçmişi


İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Raziye Arslan çiftinin 17 yaşındaki kızı Buse Arslan, 27 Kasım Çarşamba günü Bornova ilçesi Altındağ semtinde bulunan staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Eve gelmeyen kızlarının durumundan endişe duyan Arslan çifti, bir süre bekledikten sonra emniyete giderek kızlarının kayıp olduğunu belirtmişti. - İZMİR

Bayraklı, Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:53 Kaynak: İHA
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