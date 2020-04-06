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"12 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelin testleri pozitif çıktı"
16 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "12 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan (Covid-19) testleri pozitif çıktı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "12 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan (Covid-19) testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:25 Kaynak: İHA
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