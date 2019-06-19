Son Dakika Haberleri: 12 halk otobüsü ve 6 ticari taksiye para cezası
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12 halk otobüsü ve 6 ticari taksiye para cezası

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası, Alanya'da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte rutin olarak gerçekleştirdiği denetimleri artırdı.

12 halk otobüsü ve 6 ticari taksiye para cezası, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası, Alanya'da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte rutin olarak gerçekleştirdiği denetimleri artırdı.

Kurallara uymayan ve istenilen evrakları bulunmayan 12 halk otobüsü ve 6 ticari taksiye yasal para cezaları verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası ve ekipleri, Alanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü işbirliği ile Alanya'nın muhtelif noktalarında denetimler yaptı. Özel halk otobüsleri, servisler ve taksiler, denetim noktalarında durdurularak, çalışma belgeleri, genel evraklar, sürücülerin kılık kıyafetleri, araç içi klimalar ve müşteri memnuniyeti bakımından denetlendi.

Para cezası verildi

Ulaşım zabıtası ve polisler tarafından son 15 günde yapılan denetimlerde evrakları eksik olanlara, araçlarında trafiğe aykırı fazlalıklar bulunanlara ve kılık kıyafeti düzgün olmayanlara uyarıda bulunuldu. Kurallara uymayan ve istenilen evrakları bulunmayan 12 halk otobüsü ve 6 ticari taksiye yasal para cezaları verildi.

Denetimlerden memnun kalan halk, Alanya'da yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin toplu ulaşımı tercih ettiğini belirterek, "Bu işi yapan kişilerin ve araçların düzenli olarak denetlenmesi, hem güvenli ulaşım hem de disiplini sağlıyor. Bu çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:11 Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel
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