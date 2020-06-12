12 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
01:00 Futbolun Şehirleri
01:00 Taraftar
01:30 Football's Greatest
02:00 Maç Saati
03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
03:45 Z Raporu
04:00 beIN Manşet
05:00 Süper Lig Maç Özetleri
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:45 Z Raporu
11:00 beIN Teknik
11:00 beIN Wellness
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
12:30 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 Maç Saati
15:30 Maç Saati
16:00 beIN Wellness
16:00 Futbolun Şehirleri
17:00 Taraftar
17:00 Futbolun Şehirleri
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 beIN Teknik
18:00 beIN Manşet
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Taraftar
19:30 Süper Lig Haftanın Golleri
19:45 Z Raporu
20:00 beIN Manşet
20:00 Süper Lig Maç Önü
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor
21:00 Kolaysa Anlat
21:45 Devre Arası
22:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor
22:30 Maç Saati
23:00 Süper Lig Maç Sonu
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri