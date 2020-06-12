12 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Futbolun Şehirleri

01:00 Taraftar

01:30 Football's Greatest

02:00 Maç Saati

03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

03:45 Z Raporu

04:00 beIN Manşet

05:00 Süper Lig Maç Özetleri

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:45 Z Raporu

11:00 beIN Teknik

11:00 beIN Wellness

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

12:30 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Maç Saati

15:30 Maç Saati

16:00 beIN Wellness

16:00 Futbolun Şehirleri

17:00 Taraftar

17:00 Futbolun Şehirleri

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 beIN Teknik

18:00 beIN Manşet

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Taraftar

19:30 Süper Lig Haftanın Golleri

19:45 Z Raporu

20:00 beIN Manşet

20:00 Süper Lig Maç Önü

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor

21:00 Kolaysa Anlat

21:45 Devre Arası

22:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor

22:30 Maç Saati

23:00 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri