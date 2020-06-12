12 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Türkiye - Arnavutluk
00:30 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Fransa - Türkiye
00:30 Fransa - Türkiye
02:15 Spor Artı
03:45 İngiltere Premier Lig Goller
04:00 Juventus - Roma
04:00 İleri Üçlü
05:00 2018 Dünya Kupası D Grubu Karş. Arjantin - Hırvatistan
05:00 Arjantin - Hırvatistan
05:45 Spor Akşamı
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:45 Süper Lig Beşiktaş Goller
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2018 Dünya Kupası Çeyrek Final İsveç - İngiltere
07:00 İsveç - İngiltere
07:20 İngiltere Premier Lig Özetler
07:55 Spor ve Sağlık
08:00 İlk Baskı
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Efsanelerin İzinde
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 İngiltere Premier Lig Goller
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Gündem Futbol
14:00 TBMM-TV
15:00 Euro 2016 Futbol Karş. Çek Cumhuriyeti – Türkiye
15:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye
16:45 Fenerbahçe Goller
16:45 Süper Ligfenerbahçe Goller
16:55 Takvim Yaprakları
17:25 Uruguay - Fransa
17:45 Başakşehir Goller
18:00 Spor Merkezi
19:30 Stadyum
20:00 Arjantin - Hırvatistan
21:00 Dakika Skor
21:45 İngiltere Premier Lig Goller
21:55 Juventus - Milan
22:00 İleri Üçlü
23:00 Spor Artı