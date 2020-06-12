12 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Türkiye - Arnavutluk

00:30 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Fransa - Türkiye

00:30 Fransa - Türkiye

02:15 Spor Artı

03:45 İngiltere Premier Lig Goller

04:00 Juventus - Roma

04:00 İleri Üçlü

05:00 2018 Dünya Kupası D Grubu Karş. Arjantin - Hırvatistan

05:00 Arjantin - Hırvatistan

05:45 Spor Akşamı

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:45 Süper Lig Beşiktaş Goller

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 2018 Dünya Kupası Çeyrek Final İsveç - İngiltere

07:00 İsveç - İngiltere

07:20 İngiltere Premier Lig Özetler

07:55 Spor ve Sağlık

08:00 İlk Baskı

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Efsanelerin İzinde

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:15 Süper Lig Özetler

12:45 İngiltere Premier Lig Goller

13:00 Spor Bülteni

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 Gündem Futbol

14:00 TBMM-TV

15:00 Euro 2016 Futbol Karş. Çek Cumhuriyeti – Türkiye

15:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye

16:45 Fenerbahçe Goller

16:45 Süper Ligfenerbahçe Goller

16:55 Takvim Yaprakları

17:25 Uruguay - Fransa

17:45 Başakşehir Goller

18:00 Spor Merkezi

19:30 Stadyum

20:00 Arjantin - Hırvatistan

21:00 Dakika Skor

21:45 İngiltere Premier Lig Goller

21:55 Juventus - Milan

22:00 İleri Üçlü

23:00 Spor Artı