12 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı
12 Haziran 2020 Cuma günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:00 Kelime Oyunu
02:10 Kanıt
03:20 Çocuklar Duymasın
05:00 Geniş Aile
06:00 Kampüsistan
08:15 Çocuklar Duymasın
10:45 Doktorlar
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
16:00 Sağlıkla Gülümse
16:30 Yaprak Dökümü
19:45 Kelime Oyunu
21:00 Yalan Dünya
23:15 Kanıt
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı