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12 Haziran 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

12 Haziran 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

12.06.2021 06:42
12 Haziran 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

12 Haziran 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Milli Maç Özel

01:00 Taraftar

02:00 Futbolun Şehirleri

03:00 Cyle Larin Goller

03:15 Vincent Aboubakar Goller

03:30 Maç Saati

05:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

05:30 Sezonun Golleri : Gençlerbirliği

06:00 Süper Lig Maç Özetleri

06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Gamer

08:00 Maç Saati

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Taraftar

11:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Milli Maç Özel

13:00 Maç Saati

14:45 Süper Lig Sezonun Altın 11'i

15:00 Kolaysa Anlat

17:00 Gamer

18:00 Maç Saati

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Spor Turu

21:00 Transfer

22:30 Sezonun Golleri : Göztepe

23:00 Gamer

12 Haziran 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Cyle Larin, Milli Maç, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Haziran 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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