12 Haziran 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

12 Haziran 2021 Eurosport Yayın Akışı
12.06.2021 06:42
12 Haziran 2021 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Bisiklet
01:00 Olimpiyat
02:30 Tenis
04:00 Bisiklet
05:00 Bisiklet
06:00 Tenis
07:30 Tenis
08:30 Bisiklet
09:30 Bisiklet
10:30 Tenis
12:00 Tenis
13:00 Kano
14:15 Tenis
15:30 Tenis
18:30 Tenis
20:30 Tenis
21:30 Tenis
23:00 Bisiklet
Son Dakika 00:40 Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu 00:11 İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı 21:20 Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum 20:45 Karısının başka erkekle ilişkisini kaldıramayan adam, kızlarını öldürüp cesetlerini okyanusa attı 20:06 Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu 17:40 Aslı Enver yakalandı! "Bir süre yalnız kalacağım" demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi 16:00 Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor 15:00 Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü