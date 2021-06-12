12 Haziran 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Akrep

03:00 Kaçak Gelinler

04:30 Yüksek Sosyete

06:00 Geniş Aile

09:30 Cocomelon

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Boşver Arkadaş

13:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show