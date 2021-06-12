Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Akrep
03:00 Kaçak Gelinler
04:30 Yüksek Sosyete
06:00 Geniş Aile
09:30 Cocomelon
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Boşver Arkadaş
13:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Haziran 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika