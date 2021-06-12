12 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Kupa Gecesi

02:00 Türkiye - İtalya

03:40 Kupa Gecesi

05:40 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller

06:15 FIFA Magazin

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Kupa Gecesi

08:55 Takvim Yaprakları

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller

10:05 FIFA Magazin

10:30 UEFA Euro 2020 Özetler

11:50 Takvim Yaprakları

12:00 Yüz Yüze Futbol

12:55 Efsanelerin İzinde

13:00 Spor Bülteni

13:45 UEFA Euro 2020 Özetler

14:00 Kupa Günlüğü

16:00 Türkiye - İtalya

18:00 Kupa Günlüğü

19:00 Galler - İsviçre

22:00 Danimarka - Finlandiya