Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Kupa Gecesi
02:00 Türkiye - İtalya
03:40 Kupa Gecesi
05:40 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
06:15 FIFA Magazin
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Kupa Gecesi
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
10:05 FIFA Magazin
10:30 UEFA Euro 2020 Özetler
11:50 Takvim Yaprakları
12:00 Yüz Yüze Futbol
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Spor Bülteni
13:45 UEFA Euro 2020 Özetler
14:00 Kupa Günlüğü
16:00 Türkiye - İtalya
18:00 Kupa Günlüğü
19:00 Galler - İsviçre
22:00 Danimarka - Finlandiya
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika