12 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Teşkilat

02:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:30 İmparatoriçe Ki

05:30 Yeşil Deniz

08:05 Yedi Numara

09:05 Tozkoparan İskender

10:55 Masumlar Apartmanı

14:40 Yıldızların Yolu

15:55 Galler - İsviçre

18:00 Ana Haber

18:55 Danimarka - Finlandiya

21:00 Kupa Akşamı

21:55 Belçika - Rusya