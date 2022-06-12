12 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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12 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı

12.06.2022 06:42
12 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı

12 Haziran 2022 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Seversin

03:00 Arda'nın Mutfağı

03:45 Müzik Arası

04:45 Yabancı Damat

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

14:00 Macera Avcıları Afrika'da

15:45 Seversin

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi Başlangıç

22:15 Seversin

YORUMLAR
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11 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı 11 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Seversin, Kanal D, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 12 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 12 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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