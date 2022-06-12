Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Lüksemburg - Türkiye
03:45 Milli Maç Özel
05:00 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
06:30 2021-2022 Sezonu Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Lüksemburg - Türkiye
08:40 2021-2022 Sezonu Derleme
09:00 Uefa Uluslar Ligi Özetler
09:25 2021-2022 Sezonu Derleme
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Sabahı
11:00 Okçuluk Avrupa Şampiyonası
13:00 Spor Bülteni
13:30 Dünya Superbike Şampiyonası
14:30 Spor Bülteni
15:00 Dünya Superbike Şampiyonası
15:45 Spor Bülteni
16:15 Dünya Superbike Şampiyonası
17:00 Spor Bülteni
17:55 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş
20:00 Spor Bülteni
20:55 Wulz Fatih Karagümrük - Alg Spor
23:00 Gündem Futbol Transfer
Son Dakika › TV › 12 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika