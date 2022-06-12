12 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

12 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

12.06.2022 06:42
12 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

12 Haziran 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Lüksemburg - Türkiye

03:45 Milli Maç Özel

05:00 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

06:30 2021-2022 Sezonu Derleme

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Lüksemburg - Türkiye

08:40 2021-2022 Sezonu Derleme

09:00 Uefa Uluslar Ligi Özetler

09:25 2021-2022 Sezonu Derleme

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Sabahı

11:00 Okçuluk Avrupa Şampiyonası

13:00 Spor Bülteni

13:30 Dünya Superbike Şampiyonası

14:30 Spor Bülteni

15:00 Dünya Superbike Şampiyonası

15:45 Spor Bülteni

16:15 Dünya Superbike Şampiyonası

17:00 Spor Bülteni

17:55 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş

20:00 Spor Bülteni

20:55 Wulz Fatih Karagümrük - Alg Spor

23:00 Gündem Futbol Transfer

YORUMLAR
500
CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU Futbol: UEFA Uluslar Ligi Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Kaynak: InterSinema.com

Lüksemburg, Türkiye, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 12 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 06:49:01. #1.12#
SON DAKİKA: 12 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement