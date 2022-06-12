Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:35 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:05 Kasaba Doktoru
04:20 Şehrime Hoş Geldiniz
04:45 Kalk Gidelim
08:20 Payitaht Abdülhamid
11:50 Enine Boyuna
13:00 Demir Atlı Yörükler
13:45 Akıllara Seza
15:55 Kara Tahta
19:00 Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş
Son Dakika › TV › 12 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika