12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat için klip çekti - Son Dakika
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12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat için klip çekti

11.05.2022 10:48
12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat için klip çekti

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ve kliniklerinde görevli 12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat çekmek için Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ünlü 'Etme' şiirinin sözlerini kendilerine uyarlayarak klip çekti.

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ve kliniklerinde görevli 12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat çekmek için Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ünlü 'Etme' şiirinin sözlerini kendilerine uyarlayarak klip çekti. Hemşire Özlem Çağlayan, "Her şey hoşgörü ve sevgiden geçer. 12 kişilik ekiple klibi çektik. Güzel bir çalışma oldu. Zor bir meslek, kadın olduğunuz zaman daha da zor. 24 saat hizmet veren bir meslek olması daha çok fedakarlık ve özveri gerektiriyor" dedi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki görevli yoğun bakım ve klinik hemşireleri 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle sağlıkta şiddete dikkat çekmek amacıyla bir çalışma yaptı. Normalleşmeyle yoğun bakımdaki ve kliniklerdeki görevlerine dönen 12 hemşire Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ünlü 'Etme' şiirinin sözlerini kendilerine uyarlayarak klip çekti. Görevleri başında çektikleri, yaşadıkları zorlukları da gösteren klip, yoğun ilgi gördü.

'HER ŞEY HOŞGÖRÜ VE SEVGİDEN GEÇER'Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve hemşire Özlem Çağlayan, uzun zamandır hemşireler günü ile ilgili çalışma düşündüklerini, ancak pandemi süreci nedeniyle yapamadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle Mevlana'nın hoşgörüsü ve sevgisini birleştirmek istedik. Her şey hoşgörü ve sevgiden geçer. Sağlıkçıya yönelik fiziksel veya sözlü şiddetin yok olması onun yerine de sevgi ve hoşgörü olması düşünceyle klip fikri çıktı. Kısa bir sürede hazırladık. 12 kişilik ekibin içerisinde yoğun bakım, klinik ve anne olan hemşirelerimiz var. Güzel bir çalışma oldu. Zor bir meslek, kadın olduğunuz zaman daha da zor. 24 saat hizmet veren bir meslek olması daha çok fedakarlık ve özveri gerektiriyor. 28 yıllık çalışanım, mesleğimi severek ve özenle yapıyorum" diye konuştu. Klipte yer alan şiirin sözleri ise şöyle: "Duydum ki şiddete meylediyormuşsun, etmeBaşka bir hemşire, doktor var sanıyormuşsun, etmeSen kırdığın ellerimizden şifa mı istiyorsun?Hangi hastayı bu gönüller şifasız bırakmış? EtmeÇalma bizi, bizden bizi, çocuklarımızdan annelerimizden bizi.Çalarak bizi, hem kendine hem bize yazık ediyorsun, etmeBen de senin kadar insanım benim de canım yanarYaralanmış bir çocuğa ağlamayan göz mü var?Hamile her kadının sancısıyla yaşamak,Sonra ellerinde doğan çocukların elleriyle vurulmak,Ey kendinde şiddet uygulamayı hak olarak gören kişiBizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun, etmeBizim korkumuz olma, sevincimiz iyileşmen olsun

Birlikte çok güzeliz, daha güzel olabiliriz, etme"


12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat için klip çekti
12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat için klip çekti
12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat için klip çekti
12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat için klip çekti
12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat için klip çekti
12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat için klip çekti
12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat için klip çekti
12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat için klip çekti
12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat için klip çekti
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat için klip çekti - Son Dakika


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